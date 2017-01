Bei den Golden Globes Sarah-Jessica Parker als Prinzessin Leia: Hommage an Carrie Fisher?

Bei der Verleihung der Golden Globes am Sonntag in Los Angeles erinnerte nicht nur Meryl Streep in ihrer Dankesrede an die verstorbene Carrie Fisher (1956 - 2016). Auch "Sex and the City"-Star Sarah Jessica Parker (51) zollte der Schauspielerin Tribut, allerdings auf eine ganz andere Art: Statt Worte ließ die 51-Jährige Mode sprechen und trug ein langes weißes Kleid und dazu eine geflochtene Hochsteckfrisur. Eine Kombination, die sofort an Prinzessin Leia aus der legendären "Star Wars"-Saga denken lässt.