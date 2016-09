Insgesamt ist die Erfolgsserie "Game of Thrones" bei den diesjährigen Emmys in 23 Kategorien nominiert und damit in diesem Jahr Spitzenreiter unter den Serien. Bei den Creative Arts Emmys im vergangenen Jahr hatte "Game of Thrones" acht Preise bei 24 Nominierungen gewonnen. Der Emmy ist der bedeutendste Fernsehpreis in den USA, die wichtigeren 68. Prime Time Emmy Awards werden in einer Woche - am 18. September - verliehen.