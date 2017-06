Bei den CMT Awards 2017 Irre! Ashton Kutcher mit totem Fisch bei der Preisverleihung

Eigenartiger Auftritt bei den CMT Awards 2017 am Mittwochabend in Nashville, Tennessee: Schauspieler Ashton Kutcher (39) kam nicht nur mit seinem ehemaligen "Die wilden Siebziger"-Serienkollegen (1998-2006) und Kumpel Danny Masterson (41) auf die Bühne, um den Preis für die Beste Zusammenarbeit des Jahres - Keith Urban (49) feat. Carrie Underwood (34) mit "The Fighter" - zu präsentieren. Er hatte auch einen toten Fisch dabei, hielt ihn hoch und ließ ihn dann auf den Boden fallen. Doch warum? ("So was wie Liebe" mit Ashton Kutcher und Amanda Peet können sie sich hier ausleihen oder kaufen)