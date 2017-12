Bei den Billboard Women in Music Awards Selena Gomez sorgt auf dem roten Teppich für "Grease"-Feeling

Alles in allem erinnerte das Outfit in Kombination mit Gomez' erblondetem Haar an Olivia Newton-Johns (69) Rolle im Musical-Film "Grease" von 1978. Die von Newton-John dargestellte zu Beginn sehr mädchenhafte und brave Sandy macht im Laufe des Films ebenfalls eine Verwandlung durch und tanzt am Ende als heißer Vamp Seite an Seite mit John Travolta (63) alias Dany Zuko durch die Filmkulisse. Ob Selena Gomez uns mit ihrer neu entdeckten Liebe zu schwarzer Lederkleidung etwas mitteilen will?