Ab 10. September ist Victoria Swarovski als Jurymitglied bei "Das Supertalent" (20.15 Uhr, RTL) zu sehen. Ob die Österreicherin ihr Faible für Tracht auch auf dem Jury-Stuhl ausleben wird? "Ausschließen würde ich es nicht", verrät die 23-Jährige im Interview mit der Zeitschrift "Bunte". Denn die Vorzüge eines Dirndl können ja auch im Fernsehen nicht schaden, oder? Man darf also gespannt sein, ob die diesjährige Siegerin von "Let's Dance" einmal in Tracht erscheinen wird. Ansonsten beginnt das Oktoberfest in München am 17. September - da wird es in jedem Fall wieder viele Dirndl zu bestaunen geben.