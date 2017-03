Bei CinemaCon in Las Vegas Ben Affleck: Erster offizieller Auftritt seit der Alkoholbeichte

Einige der Darsteller teilten ihre Begeisterung für den Film in den sozialen Netzwerken. "Traumjob und Traumteam", schrieb "Game of Thrones"-Star Jason Momoa zum Beispiel via Instagram. Und Ray Fisher erklärte auf seinem Instagram-Account: "Freunde. Familie. Vereint. Wir haben Gal Gadot ganz schrecklich vermisst, aber hoffentlich haben wir sie stolz gemacht." Die Darstellerin von Wonder Woman hat erst vor kurzem ihr zweites Kind auf die Welt gebracht. "Justice League" soll am 16. November 2017 in die deutschen Kinos kommen.