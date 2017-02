Man müsse sich eventuell daran gewöhnen, dass dies der BVB der Saison 2016/17 sei, sagte er sinngemäß. Und: Das müsse vielleicht auch intern "mal durchsickern". Das ließ sich problemlos als schmucklos verpackte Kritik an der Vereinsführung interpretieren.

Doch nun gehen wieder die strahlenden Scheinwerfer an, der Rasen ist gepflegt: Es ist Königsklasse. "Allein mit der Hymne der Champions League wird das etwas komplett anderes", sagte Torhüter Roman Bürki ganz passend: "Wir haben die Möglichkeit, es gleich wieder gutzumachen."

Götze mal wieder nicht dabei

Und Kapitän Marcel Schmelzer sagte kurz vor dem Abflug: "Das ist ein ganz anderer Wettbewerb, es überwiegt die Vorfreude. Wir haben die Sachen angesprochen, die in Darmstadt falsch gelaufen sind. Wir wissen, was wir verbockt haben und müssen in Lissabon ganz anders spielen als am Wochenende."

Wie tadellos sich der BVB bisher im Europapokal präsentiert, spricht dafür, dass sich ein Totalausfall wie in Darmstadt nicht wiederholen wird. Denn die Rampensau-Seite der Schwarz-Gelben glitzert. Da waren: Der Gruppensieg vor Titelträger Real Madrid, das torreichste Spiel der Champions-League-Geschichte gegen Legia Warschau (8:4), ein 6:0 in Polen und zwei - wenngleich nicht restlos überzeugende - Siege gegen Benficas Stadtrivalen Sporting.

Mut macht auch, dass am Sonntag Lukasz Piszczek und Schmelzer, die in Darmstadt angeschlagen gefehlt hatten, wieder auf dem Trainingsplatz standen und die Reise mitantreten konnten. Ousmane Dembélé (Trauerfall in der Familie), der inzwischen das Herz des BVB-Spiels ist, und Gonzalo Castro könnten ebenfalls in die Startelf zurückkehren. Mario Götze musste dagegen wegen seiner muskulären Probleme zu Hause bleiben.

Die Aufgabe ist eine der leichteren und dennoch knifflig. Benfica ist Meister der vergangenen drei Jahre, versammelt ähnlich wie die Borussia viel Talent im Kader und gewann die Generalprobe trotz Unterzahl gegen den FC Arouca locker mit 3:0. Dortmund und Benfica trafen sich erst zweimal: Im Landesmeister-Achtelfinale 1963 gewann der BVB nach einem 1:2 in Lissabon das Rückspiel 5:0.

In der laufenden Saison hat kein Team mit weniger Punkten (acht) das Achtelfinale erreicht als Benfica.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Benfica Lissabon: Ederson - Nelsinho, Luisao, Lindelof, Eliseu - Fejsa - Carillo, Pizzi, Filipe Augusto - Mitroglou, Jonas

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Bartra, Schmelzer - Weigl, Guerreiro - Dembélé, Castro, Reus - Aubameyang

Schiedsrichter: Nicola Rizzoli (Italien)