Bei Amazon, Netflix und im Free-TV "Altered Carbon" und mehr: Die Serien-Highlights im Februar

Am 8. Februar kehrt die Kultserie der 1980er Jahre zurück: In "Der Denver-Clan" heiratet Öl-Baron Blake Carrington (Grant Show) Krystle (Nathalie Kelley) und seine Tochter Fallon (Elizabeth Gillies) ehelicht Jeff Colby (Sam Adegoke), um das Familienunternehmen zu retten. Intrigen werden natürlich ebenfalls nicht fehlen...

Am 9.2. hat David Letterman (70) in seiner neuen Show "My Next Guest Needs No Introduction" Hollywoodstar George Clooney (56) zu Gast. Ab 23. Februar geht der Kampf um "Marseille" in der gleichnamigen Serie weiter. Rechte Nationalisten gewinnen an Macht und eine Verschwörung richtet sich gegen das Fußballteam der Stadt.

Wer sehen will, wie Rapper Snoop Dogg (46) einer Jugend-Football-Liga nicht nur das spielen, sondern auch Weisheiten aus seiner Jugend beibringt, kann ab 2.2. "Coach Snoop" ansehen. Und seit dem 1.2. mischen Killian Scott und Logan Marshall-Green in "Damnation" während der Großen Depression das ländliche Iowa auf.

Amazon

Im Amazon-Prime-Original "Absentia" ist Schauspielerin Stana Katic (39) ab 2. Februar in ihrer ersten Hauptrolle nach "Castle" zu sehen. Als Bostoner Agentin Emily Byrne taucht sie sechs Jahre nach ihrem Verschwinden wieder auf - und hat keinerlei Erinnerung an das, was in der Zeit passiert ist. Als sie zur Hauptverdächtigen in einer Reihe schockierender Morde wird, muss sie fliehen und auf eigene Faust nach der Wahrheit suchen.

Ab 9.2. dreht sich in "The Bold Type - Der Weg nach oben" alles um drei Freundinnen, die für eines der erfolgreichsten Frauenmagazine der Welt arbeiten. Die Show basiert im Übrigen auf dem Leben von Joanna Coles (55), der ehemaligen Chefredakteurin der amerikanischen Cosmopolitan.

Am 16. Februar gibt es mit Staffel vier Nachschub für alle Fans von "Mozart in the Jungle". Der zweite Teil der ersten Staffel von "The Tick" wird am 23. Februar veröffentlicht. Was passiert dem blauen Superhelden wohl dieses Mal? Staffel drei von "Ash vs Evil Dead" steht ab 26. Februar zur Verfügung und ab 27. Februar wird es wieder "UnREAL" in der dritten Staffel der Serie.

Free-TV

RTL II strahlt ab 10. Februar (immer samstags, 20:15 Uhr) die siebte Staffel "Game of Thrones" aus. Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) kommt in Westeros an - und trifft dort zum ersten Mal auf Jon Schnee (Kit Harington). Wird der König des Nordens vor ihr das Knie beugen? Welche Intrigen führt Cersei Lennister (Lena Headey) im Schilde? Die Reunion der Stark-Kids verläuft nicht ohne Probleme und nicht nur eine Figur wird ihr Leben lassen...

Im Anschluss wird die erste Staffel "Taboo" (22:15 Uhr, RTL II) ebenfalls als Free-TV-Premiere gezeigt. Darin kehrt Tom Hardy (40) im Jahr 1814 nach London zurück - nachdem er zehn Jahre in Afrika verbracht hat.

Bereits ab 5. Februar (20:15 Uhr) ist auf Sat.1 die zweite Staffel "Lethal Weapon" zu sehen. Ebenfalls am 5. Februar startet auf sixx (22:15 Uhr) eine neue Serie: In "Famous in Love" wird Bella Thorne (20) als Studentin Paige Townsen über Nacht zum Star. Sie ergattert die Hauptrolle in einem vielversprechenden Film und tauscht ihr Studentenleben gegen das einer von Fotografen umzingelten Leinwand-Newcomerin.

Am 28. Februar (20:15 Uhr) feiert die elfte Staffel "Akte X" Deutschland-Premiere bei ProSieben. Wird Scullys (Gillian Anderson) Vision über Mulder (David Duchovny) wahr werden? Will der "Raucher" (William B. Davis) ihn wirklich töten?

Die Vorgeschichte zur Filmreihe "96 Hours" zeigt RTL Nitro ebenfalls ab 28.2. (22.00 Uhr, Doppelfolge; ab der Anschlusswoche immer eine Folge um 22:50 Uhr). Vikings"-Star Clive Standen (36) übernimmt in "Taken - Die Zeit ist dein Feind" die Rolle des jungen Bryan Mills, der in der Kinoversion von Liam Neeson (65) verkörpert wird.

In der Serie wird das Leben von Ex-Soldat Bryan Mills aus der Bahn geworfen, als seine Schwester bei einem Zugüberfall stirbt. CIA-Agentin Christina Hart (Jennifer Beals) wird über seine Heldentat informiert und bietet ihm einen Job in einer speziellen Einsatztruppe an. Mills will so sein Trauma bewältigen und sich an den Mördern seiner Schwester rächen...