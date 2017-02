Derzeit ist das Architekturbüro Bogevisch damit beschäftigt, eine Machbarkeitsstudie zu erstellen. Seit vergangenen November klappern dessen Mitarbeiter ein Standl nach dem anderen ab, um auszuloten, wo es dort baulich zwickt und zwackt. Oben drauf soll es von Mitte März an dann noch Einzelgespräche mit jedem Händler geben.

Im ehemaligen Gewürzstandl eröffnet ein Infozentrum

Auch die Bürger sollen zu Wort kommen können. Hundert zufällig ausgewählte Münchner sollen in einem sogenannten Bürgergutachten all ihre Sorgen und Wünsche einbringen können. Im ehemaligen Gewürzstand am Lisl-Karlstadt-Brunnen eröffnet am Mittwoch zudem ein Infozentrum. Dort können sich alle Interessierten über das Projekt ausführlich informieren.

Nach den schmerzlichen Erfahrungen mit den Umbauplänen für den Elisabethmarkt und den Markt am Wiener Platz tut die Stadt also alles dafür, um beim Viktualienmarkt die Bürger nun von Anfang an mitzunehmen. "Das wird kein Alleingang der Stadt", verspricht Kommunalreferent Axel Markwardt. Das Verfahren werde "ungeheuer transparent" gestaltet.

Lesen Sie hier: Das ist der Fahrplan für die zweite Stammstrecke

Wie der Viktualienmarkt in Zukunft aussehen wird, lässt sich momentan noch schwer sagen. Es soll aber auf jeden Fall ein klassischer Lebensmittelmarkt bleiben. "Wir wollen hier keine Fressmeile haben", sagt Markwardt. Die Stadt hat allen Händlern deshalb bereits auf Lebenszeit garantiert, dass sie auf dem Viktualienmarkt bleiben dürfen.

Einen ersten Fingerzeig für das künftige Erscheinungsbild der Standl könnte der Imbiss der Familie Hochreiter liefern. Der Stand wurde vergangenes Jahr grundlegend saniert. Grüner Anstich, gläserne Ladenfront – ein gelungenes Pilotprojekt, findet Markwardt. Und optisch gar nicht so viel anders als die alten Stände.

Die Standl sollen bei laufendem Marktbetrieb saniert werden

Der Viktualienmarkt soll bei laufendem Betrieb saniert werden. Dabei soll das Motto gelten: "Behutsam, sanft, liebevoll". Ihn einfach mal ein halbes Jahr zuzusperren, sagt Markwardt, "das wäre nicht liebevoll". Und vermutlich würde der Markt dann auch in den Fremdenführen nicht mehr an so prominenter Stelle stehen.