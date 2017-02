Behördensprecher bestätigt Sieg vor Gericht: Madonna darf zwei Mädchen aus Malawi adoptieren

Grünes Licht für Madonna (58, "Celebration" ): Wie das britische Boulevardblatt "The Sun" berichtet, hat ein Gericht in Malawi der Queen of Pop erlaubt, zwei weitere Kinder zu adoptieren. Wie ein Behördensprecher mitteilte, dürfe sie die vierjährigen Zwillinge Esther und Stella Mwale an Kindes statt annehmen. Madonna sei in der Hauptstadt Lilongwe zur Entscheidung selbst vor Gericht erschienen.