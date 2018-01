Begleit-Pfau darf nicht fliegen

Das Problem: Obwohl die Reisende ein zweites Ticket für ihren Pfau gelöst hatte, versagte ihr United Airlines am Flughafen Newark in New Jersey den Zutritt in das Flugzeug. Das Tier "entsprach nicht den vorgegebenen Regularien, insbesondere in Bezug auf sein Gewicht und seine Größe", erklärte die Airline ihre Entscheidung gegenüber Jet Set. Die Frau gab daraufhin an, dass sie die Reise mit ihrem Pfau nun mit dem Auto antreten wolle.