Begleiter kann nur zuschauen Schicksalsberg Watzmann: Gilchinger (42) stürzt 30 Meter ab

Der Mann war zusammen mit seinem 50 Jahre alten Begleiter aus München unterwegs und wollte am Nachmittag die Ostwand über den Salzburger Weg bis zur Biwakschachtel durchsteigen. An der Randkluft stürzte der 42-Jährige Voraussteigende dann aber ab und fiel ins Seil. Eine Frau an der Eiskapelle bemerkte den Absturz und alarmierte die Bergwacht. Ein Rettungshubschrauber setzte zunächst zwei Bergretter an der Eiskapelle ab, einer seilte sich dann zum Verletzten ab. Der Mann war bei Bewusstsein und hatte Verletzungen am Rückgrat und am Knie erlitten.