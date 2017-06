Aktuell seien etwa 35,7 Prozent der Grund- und Mittelschüler im südöstlichen Regierungsbezirk beheimatet. Um den Lehrerbedarf - etwa in den Wachstumsregionen München und Ingolstadt - zu decken, seien daher Versetzungen aus anderen Regierungsbezirken unverzichtbar, hieß es in einem am Dienstag im Landtags-Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes vorgestellten Bericht des Kultusministeriums. In München würden derzeit nicht genügend Lehrer ausgebildet, um den Bedarf in Oberbayern zu decken.