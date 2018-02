Beckett Richard Phelps ist da! Schwimm-Star Michael Phelps ist wieder Vater geworden

Feuer in der Zelle Vergewaltigung von Camperin: Verurteilter verletzt

Bei einem Brand in der JVA Köln sind in der Nacht zwei Mitarbeiter und ein Gefangener verletzt worden. Der Häftling soll im vergangenen Jahr in der Siegaue bei Bonn ein junges Paar in einem Zelt überfallen haben und die Camperin vergewaltigt haben.