Giulia Siegel sorgte als DJane für Stimmung. Auch am Muttertag steht sie an den Turntables: "Ich lege wie jedes Jahr im Mega Park auf Mallorca auf und werde den Muttertag also auch dieses Jahr nicht feiern können. Meine Kinder verbringen den Muttertag beim Papa, den Vatertag verbringen sie dafür bei mir." Auch ihre Mutter Dunja zählte zu den Gästen. Beauty-Tipps von Mama hat Giulia sich nicht abgeguckt: "Ich habe von meiner Mutter Sprachen beigebracht bekommen, Slowakisch zum Beispiel, aber keine Beauty-Tricks. Ich benutze seit zwei Jahren ausschließlich die Regulat-Produkte. Die erste Hautcreme, die ich vertrage."

Moderatorin Alexandra Polzin führte charmant durch den Abend. Auf ihre Mutter Regina musste sie verzichten: "Ich hätte heute natürlich gerne meine Mutter an meiner Seite gehabt, aber sie lebt in Berlin und kann deshalb nicht hier sein. Aber sie ist immer in meinem Herzen. Und ich habe ihr heute schon versehentlich zum Muttertag gratuliert, weil ich so in diesem Thema drin war. Heute geht es um die Schönheit und von ihr habe ich die guten Gene und die tolle Haut geerbt. Dafür bin ich ihr sehr dankbar!"

Gitta Saxx kam solo: "Meine Mutter ist leider im Jahr 2006 gestorben. Deshalb ist der Muttertag eher ein trauriger Tag für mich, den ich meistens mit meiner Schwester verbringe." Einen Beauty-Tipp von ihrer Mutter hat auch sie sich behalten: "Immer wenn meine Mutter einen Gurkensalat gemacht hat, dann hat sie einige Scheiben davon für die Augen aufbewahrt. Und auch ich mache das nach wie vor wenn es bei mir Gurkensalat gibt. Ich lieber aber auch die Produkte heute. Nach dem langen Winter perfekt gegen die Frühjahrsmüdigkeit."

Lesen Sie auch: Überraschende Beichten - Natascha und Uwe Ochsenknecht wollen wieder heiraten