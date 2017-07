In diesem Kampf versuchte der Drogenabhängige, einem Polizisten die Waffe zu entreißen. Er hatte die Hand auch schon am Griff der Waffe, es gelang ihm aber nicht, die Pistole aus dem Hoster zu ziehen. Während des Kampfes zog sich der 29-Jährige eine stark blutende Wunde am Kopf zu. Außerdem spuckte er blutigen Speichel in Richtung aller inzwischen eingetroffenen Beamten, auch seine Fixierung und die Handschellen hielten ihn nicht von den Spuck-Attacken ab. Einem Beamten spuckte der in Bayern geborene Münchner direkt in den Mund, die anderen, darunter auch ein SEK-Beamter, wurden im Gesicht getroffen.

Vier Polizisten kommen in Kontakt mit dem Blut

Insgesamt kamen vier Beamte direkt mit dem Blut des Münchners in Kontakt. Da der 29-Jährige Hepatitis C hat, wurden alle vier Polizisten wegen einer möglichen Infektion zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnungsinhaber und der Nachbar blieben bei dem Kampf unverletzt. Der 29-Jährige erlitt eine stark blutende Kopfwunde, wurde vor Ort versorgt und dann in die Psychiatrie eingeliefert.

Gegen ihn wird nun wegen Hausfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

