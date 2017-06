"Liebe Lieblingsfrau" – Lesung mit Michalis Pantelouris

Michalis Pantelouris Briefe an seine zukünftige Geliebte kennt der ein oder andere vielleicht schon aus dem SZ-Magazin. Wer den Autor live erleben möchte: In der Loretta Bar bekommt ihr an diesem Sonntag die Möglichkeit dazu!

Wo: Loretta Bar | Müllerstr. 50 80469 München

Wann: 18:30

Wie viel: Eintritt frei

GO SING CHOIR – "Where is my mind?"

Where Is My Mind? - Das mag sich vielleicht der ein oder andere denken, der an diesem Sonntag beim GO SING CHOIR mitmacht. Aber: Wenn ihr gerne singt, aber euch nie traut, dann ist dieser Chor genau der richtige für euch...

Wo: Milla | Holzstraße 28 80469 München

Wann: 19:00

Wie viel: 8€