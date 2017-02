Robben und Lahm: Wie so oft in den großen Spielen der Champions League konnten sich die Bayern auf ihr altes, immer junges Traumduo verlassen. So etwa vor dem 2:1 durch Robert Lewandowski, als Lahm Robben hinterlief, den Ball zugespielt bekam und perfekt flankte. "Wir haben jetzt schon ein paar Jahre zusammen gekickt, kennen unsere Laufwege", sagte Lahm: "Ich kann mich nicht an wirklich schlechte Spiele von uns zusammen erinnern."