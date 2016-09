Am wohlsten fühlt sich der gebürtige Baden-Württemberger auf der Sechs, im defensiven, zentralen Mittelfeld. Da kann Kimmich auch seine strategischen Fähigkeiten ausspielen. Nur ist gerade dort das Gedränge bei einem Klub wie Bayern besonders groß, weshalb Kimmich sich seine Sporen in der Vorsaison als Innenverteidiger verdienen musste. Es war damals Pep Guardiolas Idee, sie wurde skeptisch beäugt - doch Kimmich schlug sich trotz einiger Fehler insgesamt wacker. "Ich liebe diesen Jungen", meinte Guardiola einmal überschwänglich.

Der rasante Weg binnen eines Jahres von einem sehr begabten Zweitligaspieler in Leipzig zu einem durchaus bedeutenden Teil des Münchner Luxuskaders und nicht zuletzt in die Nationalmannschaft war dennoch wohl von den wenigsten vorauszusehen. Und er soll noch längst nicht zu Ende sein.

Kimmich wird mutiger

"Ich habe schon auf Dauer den Anspruch, dass ich mich im Mittelfeld durchsetze", sagte Kimmich recht selbstbewusst kürzlich dem Münchner Merkur. Aktuell ist er beim FC Bayern bereits wieder ein Stück weiter als in der Vorsaison: "Letztes Jahr hatte ich zu diesem Zeitpunkt viel weniger Spiele, jetzt bin ich in jedem Spiel reingekommen oder stand in der Startelf." Und Kimmich ist auch noch mutiger geworden, sucht vermehrt die Offensive, egal, wo er spielt.

Gruppenphase in der Champions League: FC Bayern gegen FK Rostow live sehen

Sein erstes Länderspieltor beim 3:0 in Norwegen erzielte Kimmich als Rechtsverteidiger. Auf der Position hat er sich im Eiltempo in der DFB-Auswahl etabliert, dort rechtfertigte er seine Nominierung für die EM-Endrunde in Frankreich, und dort gilt er als legitimer Nachfolger von Philipp Lahm, mit dem er nicht nur wegen der ähnlichen Statur verglichen wird. Kimmich empfindet das "als großes Kompliment", schränkt aber ein: "Philipp ist Weltklasse, da ist der Weg für mich noch weit."