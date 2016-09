Sein Buch heißt: "Ich habe noch nicht fertig"

Giovanni Trapattoni ist zurück in München. Zumindest für einen Tag. Der 77-Jährige ist gekommen, um sein neues Buch vorzustellen. Titel: „Ich habe noch nicht fertig.“ Angelehnt – natürlich – an seinen berühmtesten Auftritt als Trainer, an die verrückteste Pressekonferenz, die es beim FC Bayern jemals gab. Der 10. März 1998, Trapattoni kann sich noch gut an diesen Tag erinnern – und an diesen einen Spieler, dessen Namen der Italiener auch 18 Jahre später noch genauso ausspricht. „Struuunz“, beginnt er seine Ausführungen in einem Konferenzraum im Bayerischen Hof, zuvor hatte Trapattoni ausschließlich auf Italienisch gesprochen, doch bei der Erinnerung an Thomas Strunz wechselt er plötzlich ins Deutsche. „Struuunz hatte bei dem Spiel gegen Schalke einen geschwollenen Knöchel, deshalb habe ich ihn nach 25 Minuten ausgewechselt.“