Bayerns Ersatzkeeper Abschied vom FCB? - Ulreich "möchte wieder spielen"

Krimi-Tipps am Freitag

"Der Alte" (ZDF) taucht bei einer Mordermittlung tief in die Welt des Yoga ein. Inspector Banks (ZDFneo) muss das Rätsel um "Die Toten im Fluss" lösen. In "Polizeiruf 110" (Das Erste) deckt Kommissar von Meuffels eine Verschwörung in höchsten Politkreisen auf.