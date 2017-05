Befangenheitsantrag Zschäpe-Gutachter in Erklärungsnot

Die Nebenkläger begründen das mit einer E-Mail Bauers an den Online-Chef der Welt-N24-Gruppe, in der Bauer einen "exklusiven Beitrag" über Zschäpe angeboten habe - er habe ein Gutachten erstellt, "das einigen nicht passt". "Das Stereotyp, dass Frau Zschäpe das nackte Böse in einem weiblichem Körper ist, darf nicht beschädigt werden", schrieb der Psychiater über den Umgang mit Zschäpe. Und weiter: "Eine Hexenverbrennung soll ja schließlich Spaß machen." Bauers E-Mail liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.