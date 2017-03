Bayern-Youngster und Manchester City Kimmich-Wechsel? Die Option Pep

Und in dieser Saison? Hakt Kimmichs Entwicklung zum Stammspieler – zumindest seit dem Jahreswechsel. Vor der Partie bei Borussia Mönchengladbach (bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht beendet) kam der EM-Teilnehmer nur dreimal von Beginn an zum Einsatz, auf der Rechtsverteidiger-Position erhielt Rafinha stets den Vorzug, wenn Kapitän Philipp Lahm mal fehlte. „Ich bin darüber nicht glücklich, das ist nicht zufriedenstellend und auch nicht mein Anspruch“, sagte Kimmich zuletzt ziemlich frustriert über seine Reservistenrolle. In der Hinrunde hatte er noch regelmäßig gespielt – und sogar sieben Tore erzielt.

Lesen Sie hier: #ThoMats-Challenge - Müller und Hummels aus der Distanz

Lukas Podolski, der sich in seiner Bayern-Zeit zwischen 2006 und 2009 nicht durchsetzen konnte, riet Kimmich zuletzt schon zum Wechsel. Man müsse manchmal „einen Schritt zurück machen, um wieder Anlauf zu nehmen“, schrieb Poldi in seiner Kolumne für „Fußball Bild“. Neben einer Leihe zu Ex-Klub RB Leipzig brachte Podolski auch einen Wechsel nach England ins Spiel. Zu Manchester City. Zieht Kimmich die Option Pep?

Der Youngster hat sich zu einem möglichen Abschied bislang nicht geäußert – sein Klub hingegen schon. „Wir haben Großes vor mit ihm in der Zukunft. Er wird, das ist ziemlich klar, bei uns Nachfolger von Philipp Lahm“, sagte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge bei Sky Sport News HD: „Ab der nächsten Saison hat er dann gesicherte Einsatzminuten. So jedenfalls plant es Ancelotti.“

Fraglich ist nur, warum Ancelotti ihn dann jetzt nicht auf dieser Position testet. 15 Mal stand Kimmich 2016/17 in der Startformation, nur zweimal als Rechtsverteidiger, meist im zentralen Mittelfeld. Dabei ist Kimmich in der Nationalmannschaft rechts hinten gesetzt. Die Chance für Pep, der Kimmichs Vielseitigkeit schätzt? Nach AZ-Informationen standen er und Kimmich nach der Trennung im Sommer nicht in Kontakt. Damit es so bleibt, braucht es wohl eine klare Absprache zwischen Ancelotti und Kimmich über den Plan für die neue Saison.