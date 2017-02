Da ist zum anderen das große Heimweh. Der Portugiese hängt noch sehr an seinem alten Verein Benfica Lissabon. "Ich wäre gern geblieben, weil ich Benfica-Fan bin, aber ich ging weg, weil ich andere Dinge wollte", sagt er weiter. Und gibt zu: "Es ist nicht einfach. In ein neues Land zu gehen, war ein heftiger Wechsel für mich."

Die Erwartungen waren groß, als er zu den Bayern kam. Im Sommer 2016 war Renato Sanches zum besten jungen Spieler der EM gewählt worden, doch in seinen bisherigen 17 Spielen (641 Minuten) für die Münchner erzielte er noch kein Tor und bereitete auch keines vor.

Auch bei der Wahl seiner Rückennummer spielte sein Stammverein eine große Rolle. Eigentlich hab er die 85 wie in Lissabon haben wollen, doch in der Bundesliga sind nun einmal nur Nummern bis 40 erlaubt. Die Wahl fiel auf die 35: "Ich musste an Benfica denken. Daran, dass sie 35 Meisterschaften gewonnen haben und ich beim 35. Mal mit dabei war."

"Er braucht eine gewisse Zeit"

Portugals Fußball-Legende Luis Figo forderte zuletzt schon Geduld mit Sanches. "Er ist jung und manchmal ist es nicht einfach, den Verein oder sogar das Land zu wechseln", erklärte der 44-Jährige. "Es ist seine erste Station außerhalb Portugals und wenn man nicht so oft spielt, ist es noch schwieriger, sich einzugewöhnen. Man muss ihm Zeit geben, denn die Qualität hat er auf jeden Fall."

Das denkt auch sein Trainer Carlo Ancelotti, der viel Geduld mit dem 19-Jährigen hat: "Er ist sehr jung, er braucht eine gewisse Zeit."