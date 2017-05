Bayern Seehofer verspricht "wuchtige" Steuersenkungen

Deutscher Fehlstart U20 verliert zum WM-Auftakt gegen Venezuela

Die deutsche U20-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage in die Fußball-Weltmeisterschaft in Südkorea gestartet. Die Auswahl von Trainer Guido Streichsbier verlor am Samstag in Daejeon mit 0:2 (0:0) gegen Venezuela.