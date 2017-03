In sechseinhalb Metern Tiefe Versunkenes Auto in der Donau wird geborgen

Passau - Womöglich ist das in der Donau in Passau versunkene Auto gefunden worden und soll geborgen werden. "Ein Peilschiff der Wasserschutzpolizei hat ein Fahrzeug in sechseinhalb Metern Tiefe auf dem Grund des Flusses geortet. Dies wird heute herausgeholt", sagte am Mittwochmorgen Holger Eckhardt vom Wasser-und Schifffahrtsamt in Passau. Die Bergung könne mehrere Stunden dauern. "Das Problem ist zunächst, dass der Taucher bei der starken Strömung zum Wrack kommt", erläuterte Eckhardt.