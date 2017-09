"Ich hatte eine gute Zeit in England. Das war aber auch in Frankreich, Spanien und Italien der Fall. Ich war noch nie in China. Du weißt nie, was passiert. Ich weiß nicht, wo meine Zukunft liegt", erklärte er selbstbewusst. "Aber das macht mir keine Sorgen. Für mich ist klar, dass ich meinen Job lange machen möchte."

Bayern-Coach nimmt sich Kritiker vor

Kurios wurde es auf der Pressekonferenz, als sich Ancelotti seine Kritiker vornahm. "Ich muss den Leuten nicht antworten, die unsere Taktik und unsere Philosophie kritisieren. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die Hinweise und für die Ratschläge. Ich lade diejenigen Leute ein und verspreche ihnen eine Party", sagte er. "Es wird eine große Party mit fantastischem Wein und fantastischem Essen geben und dann können wir uns ausführlich über taktische Dinge unterhalten."

Es war eine Pressekonferenz, wie man sie vom italienischen Starcoach in dieser Form an der Säbener Straße wohl noch nicht gesehen hatte. Die vielleicht wichtigste Botschaft: Er nimmt nach zuletzt pausenlosem Störfeuer den Kampf an.

