13.02 Uhr: Der Rhythmus, alle drei Tage zu spielen, kommt uns entgegen. Wir können und werden das besser machen."

13.01 Uhr: Habe noch nicht über die Aufstellung entschieden, aber es gibt Spieler, die eine Pause brauchen können.

13.00 Uhr: Habe nach dem Schalke-Spiel bis dato noch nicht mit Philipp gesprochen. Das hole ich nach.

12.59 Uhr: Frage zu Philipp Lahm - habe ihn so offen noch nie erlebt? "Er kann in Zukunft ein guter Trainer sein, und er kann ein guter Manager sein in der Zukunft (lacht).

12.58 Uhr: Wolfsburg ist zu vergleichen mit Schalke. Es läuft nicht so gut, sie stehen nicht so gut in der Tabelle. Sie haben aber gute Spieler. Ich denke, sie kommen, um defensiv zu arbeiten und dann zu kontern.

12.56 Uhr: Ich möchte natürlich, dass mein Team gut auftritt. Natürlich muss das Ergebnis stimmen. Aber ich will gut spielen.

12.53 Uhr: Zu Costa, der von Abschied spricht? "Ich habe das Interview nicht gelesen. Aber ich spreche mit ihm. Denke, er ist zufrieden hier. Manchmal sind es die Agenten, die mehr eingebunden sein wollen, die Druck ausüben. Mir ist wichtig, was die Spieler mir sagen. Das Interview ist mehr vom Spielervermittler ausgegangen, weniger vom Spieler selbst. Ich kann sehen, dass ihm gut geht hier."

12.43 Uhr: Zu Kimmich? Er hat gut trainiert. Alle haben sich gut vorbereitet.

12.52 Uhr: K.o-Spiel? Sehr wichtiges Spiel, es wird morgen auf dem Platz entschieden.

12.50 Uhr: Warum ist Thiago gegen Schalke nicht eingewechselt worden? Er ist bereit, wird morgen von Anfang an spielen. Ancelotti wollte ihn nicht während der Partie bringen - es sei einfach, ihn von Anfang an zu bringen nach der Verletzung. Besser als ihn einzuwechseln. Man kann ihn auch früher rausnehmen. Wollte kein Risiko eingehen.

12.49 Uhr: Zu Lewandowski ... er ist ein fantastischer Stürmer ... und hoffe, dass er so weiter macht.

12.47 Uhr: "Kritik ist manchmal gut" ... wir müssen defensiv kompakter stehen ... wir haben hart gearbeitet, waren in den letzten drei Spielen nicht in der Top-Verfassung ... wir werden sehen, dass sich unserer Arbeit auszahlen wird ... wir werden die Probleme lösen.

12.46 Uhr: Frage nach Robben-Auswechslung - "Robben war nicht zufrieden".

12.44 Uhr: Kritik ist ganz normal im Fußball .. auch die Spieler sind selbstkritisch.

12.43 Uhr: Es ist keine Sache des Kopfes ... in der Abwehr musst du rennen und kämpfen ... ich bin sicher, dass wir morgen wieder zusammenarbeiten.

12.42 Uhr: Wir stehen nicht kompakt, haben Probleme, den Ball wieder zu gewinnen ... und Angriffe vorzutragen ...

12.41 Uhr: Gegen Schalke haben wir enttäuscht, sagt Ancelotti...

12.39 Uhr: Der Kicker will übrigens deutliche Hinweise vernommen haben, dass Kapitän Philipp Lahm bereits in diesem Sommer seine Karriere beenden will.

12.33 Uhr: Klar ist - mit Carlo Ancelotti war am Wochenende nicht gut Kirschen essen ... ihm fehlte die "Opferbereitschaft".

12.32 Uhr: Vielleicht schlägt ja am Dienstag wieder die Stunde von Robert Lewandowski, der am 22. September 2015 beim 5:1 alle Münchner Treffer erzielte.

12.26 Uhr: Der FC Bayern will die aufkeimende Kritik möglichst schnell ersticken. In der Bundesliga gab's im Dezember ein glattes 5:0 gegen Wolfsburg.

