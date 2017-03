Auf Kosten der Verbraucher Höhere Preise, mehr Personal: Handwerk erwartet gute Zukunft

Über alle Branchen hinweg, so Creditreform, sei die Stimmung im Handwerk sehr positiv. Fast 70 Prozent der Befragten bewerten die aktuelle Geschäftslage mit "sehr gut" oder "gut", jeder dritte Handwerksbetrieb rechnet mit steigenden Umsätzen bis Herbst. Vor allem die Betriebe aus der Nahrungsmittelbranche sind diesbezüglich sehr optimistisch gestimmt (44,1 Prozent). "Essen ist wieder in, Essen rockt im Moment. Das sieht man daran, wie viele Menschen ihr Essen fotografieren und die Fotos über Soziale Medien in die Welt schicken", sagt etwa Michael Wippler, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks.

Nach Ansicht von Creditreform könnte sich aber auch der Fachkräftemangel verschärfen. Denn wegen der guten Umsatzerwartung wollen 22,5 Prozent der Betriebe ihre Belegschaft aufstocken. "Es ist aber keineswegs selbstverständlich, dass sie dieses Personal auch finden", sagte Bretz. "Immerhin hält der Stellenaufbau seit 2011 unvermindert an und in vielen Berufen ist der Arbeitsmarkt mittlerweile leer gefegt", heißt es in der Studie.

Mehrere Berufsverbände forderten auf der Handwerksmesse daher eine bessere Berücksichtigung der beruflichen im Vergleich zur akademischen Ausbildung. "In der Gesellschaft bekommt man den Eindruck, dass nur eine akademische Ausbildung etwas besonders Wertvolles ist", sagte Bäcker-Vertreter Wippler. Man müsse daher offensiver die positiven Seiten und Chancen eines Handwerksberufs herausstellen. Die Bundesvorsitzende der Maßschneider, Inge Szoltysik-Sparrer, schlug vor, die für Studenten in vielen Bundesländern üblichen Semestertickets auch für Auszubildende einzuführen.