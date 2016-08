Lesen Sie hier: Hummels' Druck-Frage - "Das war das Extremste"

Manuel Neuer gibt an, dass er gern ein Instrument beherrschen würde: "Gitarre oder Klavier." Auch Mats Hummels outet sich als Hobby-Musiker. Wenn der Ex-Dortmunder für einen Monat mit einem anderen Menschen tauschen würde, dann: mit "irgendeinem Sänger". Franck Ribéry ist da ein bisschen ruppiger veranlagt. Der Franzose würde gern mal mit Silvester Stallone tauschen. Klar, dass Ribéry als Lieblingsfilm "Rocky" angibt.

Kapitän Philipp Lahm steht eher auf Komödien, er kann sich immer wieder an "Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich" erheitern. Während er auf dem Golfplatz durchaus talentiert ist, beschränken sich seine Fähigkeiten am Herd auf ein Minimum. Rührei sei sein bestes Gericht, am liebsten esse er Schweinsbraten. Was er gern besser könnte? Irgendwie logisch: "Kochen".