Das aktuelle Arbeitspapier des Welt- und Europameisters ist noch bis Sommer 2021 datiert. Darüber hinaus hält er sich alle Optionen offen: "Ich fühle mich in München unglaublich wohl und will meinen Vertrag bis 2021 auf jeden Fall erfüllen. Aber ich liebe es, neue Länder zu sehen und Erfahrungen zu sammeln. Ich will nicht ausschließen, am Ende der Karriere zum Beispiel in die USA zu wechseln."