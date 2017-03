Beim Auswärtsspiel der Bayern in Berlin (1:1) vor zwei Wochen hatte Ancelotti beim Gang in die Kabine Hertha-Fans den Stinkefinger gezeigt, nachdem er nach eigenem Bekunden von Fans angespuckt worden war. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte ein Verfahren gegen des Coach wieder eingestellt. Ancelotti leistet eine Spende in Höhe von 5.000 Euro an die Sepp-Herberger-Stiftung des Verbandes.