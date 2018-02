Schütze Nummer eins ist Robert Lewandowski, was er in Wolfsburg demonstrierte. "Lewy ist unser absoluter Schütze Nummer eins. Er hat nun rund 20 in Folge verwandelt – das muss man auch erst einmal in Europa finden", sagte Thomas Müller. Stimmt nicht ganz. 18:1 lautet die Bilanz in Pflichtspielen, 18 in Folge verwandelt. Müllers Werte? Mit 24:7 eher so lala. Bleibt also Robben Lewandowskis Stellvertreter? "Die Nummer zwei bleibt geheim", meinte Müller und lachte. "Nein, das wird vor jedem Spiel vom Trainer neu festgelegt." Je nachdem, wer auf dem Platz steht.