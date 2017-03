"Es gibt kein Angebot. Ich habe einen Vertrag in Mönchengladbach und nichts ist passiert. Es braucht kein Ultimatum, es gibt nichts, das sage ich zum x-ten Mal. Der Stand ist jetzt, dass ich im Sommer in Mönchengladbach bin", sagte Eberl am Freitag in der Pressekonferenz vor der Partie gegen die Bayern am Sonntag (17:30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker).