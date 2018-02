Bayern siegen auch ohne Heynckes Co-Trainer Hermann: Schöne Grüße an kranken Jupp

Peter Hermann arbeitete einst bei Schalke

So bildeten die Hermanns das Trainer-Gespann: Peter Hermann und Hermann Gerland. Der 72-Jährige müsse wegen eines grippalen Infektes das Bett hüten, teilte der Tabellenführer zwei Stunden vor dem Anpfiff der Partie in der Allianz Arena mit. Für Heynckes betreute Co-Trainer Peter Hermann (65), der in der Saison 2013/14 selbst für Schalke tätig war, das Team. "Ich möchte schöne Grüße an Jupp bestellen. Ich hoffe, dass er bald wieder auf dem Trainingsplatz stehen kann", sagte Hermann auf der Pressekonferenz nach der Partie, "ich denke, er hat selbst am meisten mitgezittert vor dem Fernseher."