Polizei greift ein Schüler will Maschinengewehr-Attrappe wichteln

In Mehrfamilienhaus Drucker setzt Zimmer in Brand: 100.000 Euro Schaden

Ein brennender Drucker hat in einem Wohnhaus in Geldersheim (Landkreis Schweinfurt) einen Sachschaden von 100 000 verursacht. Der Drucker war in einer Wohnung in Flammen aufgegangen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.