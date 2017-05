Mehrere Streifenwagen kamen Rentner findet Auto nicht - und löst Notrufmelder aus

Coburg - Weil er sein abgestelltes Auto nicht mehr finden konnte, hat ein Rentner in Coburg einen Notrufmelder ausgelöst. Mehrere Streifenwagen seien in Erwartung eines akuten Notfalls zu dem Parkhaus geeilt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dort trafen die Beamten am Mittwoch allerdings nur den 77-Jährigen an, der verzweifelt sein Auto suchte.