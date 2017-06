Tat geschah im Herbst vergangenen Jahres

Die schwere Vergewaltigung geschah im September 2016. Die Staatsanwaltschaft schilderte die Tat folgendermaßen: Murat A. und sein späteres Opfer sitzen nachts auf einer Bank am Fehlbach in Erding, unterhalten sich. Unvermittelt schlägt A. ein- bis zweimal mit einer Bierflasche auf den Hinterkopf der Frau. Es folgt ein Gerangel; die Frau wehrt sich heftig, aber vergeblich: A. schlägt sie massiv, dringt ungeschützt in sie ein. Dann zwingt er die Verletzte auf die Knie und führt seinen Penis in ihren Mund ein – woraufhin die Frau zubeißt. Wutentbrannt würgt A. die Frau, tritt ihr gegen Oberkörper und in das Gesicht.

Nur weil sich die 40-Jährige irgendwann tot stellt, lässt er von ihr ab. Das nutzt die Verletzte um durch den Fehlbach zu fliehen. Nur mit einer Socke bekleidet klingelte sie bei Anwohnern, die Hilfe holten.

