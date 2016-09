Deutschland

Diese FCB-Profis waren im Einsatz: Manuel Neuer, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Thomas Müller

So lief der Länderspieleinsatz: Das Testspiel gegen Finnland stand ganz im Zeichen eines ehemaligen Bayern-Profis: Bastian Schweinsteiger feierte beim 2:0-Erfolg seinen Abschied aus der Nationalmannschaft. Während Neuer und Hummels das Spiel komplett von der Bank betrachten konnte, absolvierte Thomas Müller einen Kurzeinsatz beim Schweinsteiger-Abschied. Lediglich Joshua Kimmich stand über die volle Spielzeit auf dem Platz.

Anders die Situation beim ersten Spiel der WM-Qualifikation gegen Norwegen am Sonntag: Alle vier Bayern-Profis wurden auf dem Weg nach Russland von Bundestrainer Joachim Löw in die Startformation berufen. Mit Erfolg: Während Manuel Neuer seinen Kasten sauber hielt und Hummels die Abwehr sortierte, waren Müller (zwei Tore) und Kimmich (ein Tor) maßgeblich am 3:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft beteiligt.

Durch den deutlichen Sieg liegt das DFB-Team nach dem ersten Spieltag in der WM-Qualifikationsgruppe C auf dem ersten Platz. In knapp einem Monat warten die WM-Qualispiele zwei und drei auf das Team von Neu-Kapitän Manuel Neuer. Die Gegner heißen dann Tschechien (Sa., 08.10.) und Nordirland (Di., 11.10.).

Spanien

Diese FCB-Profis waren im Einsatz: Javi Martínez, Thiago

So lief der Länderspieleinsatz: Im ersten Spiel nach der Europameisterschaft feierte das Nationalteam aus Spanien einen souveränen 2:0-Testspielsieg gegen den Weltranglisten-Zweiten aus Belgien. Während Javi Martínez über die volle Spielzeit auf der Bank saß, stand Bayerns Thiago beim Sieg der Furia Roja im Roi Baudouin Stadion in Brüssel in der Startformation. Zum Auftakt der WM-Qualifikation wartet am Montag (20.45 Uhr) das Duell mit Fußball-Zwerg Lichtenstein.

Polen

Diese FCB-Profis waren im Einsatz: Robert Lewandowski

So lief der Länderspieleinsatz: Es sah zunächst nach einem gelungenen Auftritt von Robert Lewandowski und der polnischen Nationalelf zum Start in die WM-Qualifikation aus. Nach etwas mehr als einer halben Stunde lag die Biało-Czerwoni durch Bartosz Kapustka (9.) und Bayern-Goalgetter Robert Lewandowski (35.) mit 2:0 gegen Kasachstan in Führung. Ein Doppelpack von Kasachstans Sergej Chischnitschenko (51., 58.) sorgte jedoch für Ernüchterung.

Auch abseits des sportlichen Auftretens war das Spiel nicht erfreulich für Stürmer Lewandowski. Zunächst rammte der Bayern-Profi in der ersten Hälfte seinem Gegenspieler bei einem Luftzweikampf einen Ellbogen ins Gesicht, woraufhin dieser blutet. Für die Aktion sah er Gelb (18.). Später nahm der Angreifer einen anderen Kasachen in den Würgegriff, um ihm die Leviten zu lesen. Dieses Scharmützel blieb ungeahndet.

Polens nächster Gruppengegner ist am 8. Oktober die dänische Auswahl um Ex-Bayernspieler Pierre-Emile Höjbjerg, die am Sonntag ihr erstes Spiel gegen Armenien mit 1:0 (1:0) gewann.

Österreich

Diese FCB-Profis waren im Einsatz: David Alaba

So lief der Länderspieleinsatz: Für David Alaba und das Nationalteam von Österreich geht es im ersten Spiel nach der Europameisterschaft um Wiedergutmachung. Nach dem desaströsen Vorrunden-Aus bei der EM in Frankreich startet Österreichs Nationalmannschaft am Montag (18 Uhr) gegen Georgien in die WM-Qualifikation.

Chile

Diese FCB-Profis waren im Einsatz: Arturo Vidal

So lief der Länderspieleinsatz: Am 7. Spieltag der Qualifikationsrunde zur Weltmeisterschaft 2018 erlebte die chilenische Nationalmannschaft mit Bayerns Arturo Vidal einen ernüchternden Abend. Beim Auswärtsspiel in Paraguay am 02. September kassierte der frischgebackene Copa-Sieger eine 1:2-Niederlage. Chiles Treffer erzielte Bayern-Profi Vidal in der 36. Minute.

Bereits am Mittwochabend (02.30 Uhr) trifft das Vidal-Team auf Bolivien. Mit lediglich drei Siegen aus sieben Spielen liegt man in der Tabelle der Südamerika-Qualifikation derzeit lediglich auf Rang sieben. Um sicher für die WM qualifiziert zu sein, muss Chile einen Platz unter den besten vier erreichen, Platz fünf würde den Einzug in die Relegation bedeuten.

