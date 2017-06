"Es war von Anfang an klar, dass Holger Badstuber nach seiner Ausleihe an den FC Schalke 04 eine neue Erfahrung wahrscheinlich im Ausland suchen will", hatte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge Mitte Mai in einer "Klarstellung" zur Zukunft des 31-maligen Nationalspielers erklärt.