Demnach habe Alaba vor der ersten Übungseinheit im Trainingslager des rot-weiß-roten Nationalteams in Stegersbach (Burgenland) einen Stich im Knie verspürt und vorerst seine Teilnahme am Training ausgesetzt. Genaueren Aufschluss über die Ursache der Kniebeschwerden sollen weitere Untersuchungen in den kommenden Tagen bringen, teilte der ÖFB mit.