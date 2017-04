Im Interview mit der AZ erklärte der 65-Jährige am Rande des 4. Business Circles der Bayern-Basketballer am Flughafen München: "Es ist jetzt zu früh, um sagen zu können, ob wir auf dem Transfermarkt nochmal aktiv werden. Nach so einem Spiel muss man mit dem Vorstand die Dinge besprechen. Nur: Es wird oft gesagt, dass der Transfermarkt das Allheilmittel ist, das sehe ich überhaupt nicht so."

Und er fügte hinzu: "Wenn wir gegen den BVB noch zwei andere teure Spieler gehabt hätten, hätten wir wahrscheinlich auch nicht gewonnen. Problemlösungen sind nicht immer nur die Transfers."

Dass es in dieser Saison weder mit dem Triple noch mit dem Double geklappt hat, ist für Hoeneß keine große Sache: "Ich habe immer gesagt, dass die Meisterschaft der wichtigste Titel ist. Und den werden wir gewinnen, da bin ich sicher. Natürlich wäre das Double eine fantastische Sache gewesen, zumal wir zu Hause gespielt haben."

Man müsse "das jetzt so akzeptieren", aber sich auch zusammensetzen: "Auf die Dauer ist ein Titel schon ein bisschen wenig für uns."

