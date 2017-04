Hoeneß über die aktuelle Mannschaft:

"Das sind alles ehrgeizige Jungen!" Deshalb beginnt laut Hoeneß jetzt die schwierigste Phase der Saison für Trainer Ancelotti - er wird moderieren müssen. "Diese Truppe bei Laune zu halten, wenn alle fit sind, ist nicht ganz einfach." Für den Italiener stehen schwierige Entscheidungen rund um Boateng, Lewandowki und Co. an. "Mit Ruhe allein bekommst du so eine Mannschaft nicht in den Griff. Ein Trainer muss auch mal ein Machtwort sprechen." Ob "Carlo", wie die Spieler ihn nennen dürfen, dafür der Richtige ist, wird er noch zeigen müssen.

Hoeneß über die Zukunft des Vereins:

Vor sieben Jahren hat mit David Alaba der letzte Jugendspieler des FC Bayern den Sprung in die erste Mannschaft geschafft, die Bayern haben anstatt auf Nachwuchs zu setzen viele große Transfers getätigt (Lewandowski, Martínez, Costa). Hoeneß: "Wir haben ganz klar eine Entwicklung verschlafen." Er glaube aber, dass mit dem neuen Nachwuchsleistungszentrum ein Schritt in die richtige Richtung gemacht wurde. Dort die Stars von Morgen zu entwickeln "wird in den nächsten fünf, sechs Jahren Hermanns (Gerland; Anmerk. d. Red.) Lebensaufgabe sein."

Hoeneß über Dr. Müller-Wohlfahrt:

Ein Comeback auf der Bank im Stadion wird es laut Hoeneß nicht geben, aber eine verstärkte Zusammenarbeit sei möglich: "Es gehen ja noch immer viele unserer Spieler zu ihm, wie ein Robben, Boateng oder Martínez. Das Verhältnis zum FC Bayern ist wieder entspannter."

Hoeneß über die Weltpolitik:

Der Bayern-Präsident würde gerne einen anderen Präsidenten Treffen: Wladimir Putin! In den unberechenbaren Zeiten von Trump wäre eine engere Verbindung zu Russland in seinen Augen wichtig. Warum gerade zu Russland? "Putin isst gerne Bratwurst, was ihn mir persönlich sympathisch macht."