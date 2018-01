Trotz allem – Ribéry ist top motiviert und will in der Rückrunde wieder voll angreifen: "Ich bin immer so, schon als ich klein war. Ich habe immer Hunger, ich will immer 100 Prozent spielen, ob in Freundschaftsspiel, Bundesliga, Champions League oder Pokal. Für mich gibt es kein schwaches Spiel", versicherte der 34-Jährige, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Der einzige Unterschied zu früher: "Bis 25, 26 wollte ich keine Massage machen, kein Stretching - jetzt brauche ich jeden Tag Massage."