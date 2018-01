München - Wer Sandro Wagner verpflichtet, weiß, was er bekommt: hundertprozentigen Einsatz, zuverlässig Tore – und: flotte Sprüche. Das bewies der neue Stürmer des FC Bayern gleich am Mittwoch, bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit dem Wechsel aus Hoffenheim. Was er denn von der Politik in Katar halte? Wagners Antwort: "Ich habe mich noch nicht so damit befasst. Ich bin eher in der bayerischen Politik zuhause." Wie es ihm in Katar generell gefalle? Wagner: "Man sieht gar nichts vom Land. Wir sind im Dunkeln angekommen, dann vom Flughafen zum Hotel. Ich könnte also auch in Österreich sein oder in Spanien." (Alle aktuellen Infos aus Doha finden Sie hier im AZ-Newsblog)