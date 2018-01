Winter-Neuzugang wird vorgestellt Wagner: Der FC Bayern ist "mein Verein"

Martínez: Wagner einer wie Mandzukic

Diese Alternative ist in Sandro Wagner, der bereits von 1995 bis 2008 in München gespielt hatte, gefunden. Der siebenmalige Nationalspieler habe eine "Super-Mentalität", so Sportchef Hasan Salihamidzic. Er ist ein "Kämpfer" und habe Stärken, "die unsere Mannschaft braucht".

Der kantige Angreifer erinnere ihn an Mario Mandzukic, meinte Javi Martinez in der Sport Bild: "Wann immer ich gegen Sandro spielen musste, wusste ich: 'Mann, heute wird es unangenehm.' Er ist einer der Spieler, den du nicht als Gegner, sondern lieber in der eigenen Mannschaft haben willst."

Wagner selbst hört solch ein Lob gerne, will es aber auch nicht überbewerten. Er vergleiche sich "nur ungern mit anderen Stürmern. Jeder hat seinen eigenen Stil." Sein Spiel sei nicht nur, "vorne im Zentrum zu bleiben. Du musst auch Aufgaben in der Defensive erledigen und Tore vorbereiten. Ich bin ein Teamplayer und versuche, der Mannschaft zu helfen."

Dass er dies nun wieder in München, wo seine Familie lebt, tun kann, ist für Wagner etwas "ganz Besonderes". Deshalb habe er bei dem Angebot aus München auch "nicht viel überlegt. Es war klar, dass ich wieder nach Hause will, zu meinem Verein. Deshalb bin sehr glücklich."

