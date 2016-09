Lindau - Nach dem Tod einer Neunjährigen in Lindau am Bodensee ist gegen die Mutter des Mädchens Haftbefehl erlassen worden. Die 47 Jahre alte Frau sei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden, teilte die Polizei am späten Donnerstagnachmittag mit. Zuvor habe die Obduktion des toten Mädchens in Ulm ergeben, dass das Kind wahrscheinlich mit einem weichen Gegenstand erstickt wurde.