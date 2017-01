Kochel am See - Knapp einen Monat nach einem großen Waldbrand am Jochberg in Oberbayern dauern die Ermittlungen gegen zwei Männer noch an. "Unsere feste Überzeugung ist, dass die zwei jungen Männer ein Lagerfeuer gemacht haben, das außer Kontrolle geraten ist", bekräftigte ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums.