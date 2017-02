Mehr Autos, mehr Kollisionen Autofahrer in Bayern begehen immer häufiger Unfallflucht

"Auch wenn die Unfallflucht-Anzeigen in den letzten Jahren in absoluten Zahlen angestiegen sind, liegt der Anteil der Fluchtunfälle an allen Verkehrsunfällen in Bayern konstant bei rund 19 Prozent", erläuterte ein Sprecher. Zudem sank die Zahl der Fahrerfluchten mit Verletzten von knapp 4000 auf rund 3400.