Die TV-Experten in England gehen dementsprechend hart mit Sanches ins Gericht. "Ich sah ihn bei Bayern München und in der Champions League spielen. Er ist hierher gekommen und du denkst: 'Was hat dieser Junge eigentlich?' Ich mache keine Späße. Was er zeigt, ist jämmerlich", urteilt der TV Experte und ehemalige walisische Nationalspieler Robbie Savage nach dem 0:0 von Swansea gegen Bournemouth beim britsichen TV-Sender BT Sports.